فرنسا تبدي استعدادها لاستقبال مصابين من غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت فرنسا الأحد إنها سترسل حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقالت إنها على استعداد لتقديم العلاج إلى 50 طفلا فلسطينيا في المستشفيات الفرنسية.



وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس إرسال 10 أطنان من الشحنات الطبية جوا، وقال إن حاملة المروحيات "ديكسمود" تستعد للإبحار إلى مصر.



وأمام "حالة الطوارئ بالنسبة لسكان غزة"، وعد الرئيس الفرنسي بأن "الأطفال المصابين أو المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة" يمكن "علاجهم في فرنسا" إذا كان ذلك "مفيدا وضروريا".