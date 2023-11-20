فرنسا تبدي استعدادها لاستقبال مصابين من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت فرنسا الأحد إنها سترسل حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقالت إنها على استعداد لتقديم العلاج إلى 50 طفلا فلسطينيا في المستشفيات الفرنسية.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس إرسال 10 أطنان من الشحنات الطبية جوا، وقال إن حاملة المروحيات "ديكسمود" تستعد للإبحار إلى مصر.
وأمام "حالة الطوارئ بالنسبة لسكان غزة"، وعد الرئيس الفرنسي بأن "الأطفال المصابين أو المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة" يمكن "علاجهم في فرنسا" إذا كان ذلك "مفيدا وضروريا".
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