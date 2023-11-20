دبابات الاحتلال تتوغل باتجاه المستشفى الإندونيسي

دبابات الاحتلال تتوغل باتجاه المستشفى الإندونيسي
التاريخ
11/20/2023 1:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت صور ومقاطع فيديو، توغل دبابات وآليات الاحتلال صباح اليوم الاثنين باتجاه المستشفى الإندونيسي وانتشارها في محيطه.
وتزامن الانتشار مع إطلاق النار واستهداف المستشفى بالقذائف.
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