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دبابات الاحتلال تتوغل باتجاه المستشفى الإندونيسي

11/20/2023 1:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت صور ومقاطع فيديو، توغل دبابات وآليات الاحتلال صباح اليوم الاثنين باتجاه المستشفى الإندونيسي وانتشارها في محيطه.
وتزامن الانتشار مع إطلاق النار واستهداف المستشفى بالقذائف.

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