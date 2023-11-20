حماس تنفي التوصل لصفقة تبادل أسرى تبدأ اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود صفقة تبادل أسرى تبدأ من اليوم.
وأكد الرشق في بيان صدر فجر اليوم: "لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا لمصادر في حماس، بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ من اليوم."
واكدت حركة حماس بتصريحات مسبقة ان ما يدعيه جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة يعتبر مضلل وكاذب، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الادعاءات هو التغطية على فشل الاحتلال الأمني والعسكري في قطاع غزة.
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