حماس تنفي التوصل لصفقة تبادل أسرى تبدأ اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود صفقة تبادل أسرى تبدأ من اليوم.

وأكد الرشق في بيان صدر فجر اليوم: "لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا لمصادر في حماس، بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ من اليوم."



واكدت حركة حماس بتصريحات مسبقة ان ما يدعيه جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة يعتبر مضلل وكاذب، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الادعاءات هو التغطية على فشل الاحتلال الأمني والعسكري في قطاع غزة.

