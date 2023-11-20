جولة لوزراء دول عربية وإسلامية لوقف الحرب في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ وزراء خارجية الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، إندونيسيا، تركيا، ونيجيريا، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، جولة زيارات رسمية للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في إطار التحرك العربي الإسلامي لوقف إطلاق النار في غزة.
ويأتي ذلك إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ 11 تشرين الثاني 2023.
ويرأس جولة الزيارات الرسمية وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، بصفتها ترأس القمة العربية (32) والإسلامية.
ويشارك في التحرك العربي - الإسلامي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
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