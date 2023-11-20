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الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

11/20/2023 1:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أربعة مواطنين فلسطينيين من قرية قريوت جنوب نابلس.
وأفادت مصادر لـ"وفا " بأن قوة احتلالية اقتحمت القرية وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها، واعتقلت كلا من أحمد شاهر عازم، وسلمان معين كساب، وشهاب محمود عيسى، ورامز سامر موسى.

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