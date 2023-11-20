الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أربعة مواطنين فلسطينيين من قرية قريوت جنوب نابلس.
وأفادت مصادر لـ"وفا " بأن قوة احتلالية اقتحمت القرية وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها، واعتقلت كلا من أحمد شاهر عازم، وسلمان معين كساب، وشهاب محمود عيسى، ورامز سامر موسى.
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