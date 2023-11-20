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النفط يعزز مكاسبه وسط توقعات بخفض أعمق لإنتاج أوبك+

11/20/2023 1:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة "أوبك+" الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ 4 أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط، بسبب الحرب على غزة.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1% إلى 80.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات ليسجل 75.97 دولار للبرميل.


وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2% إلى 76.17 دولار للبرميل.


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