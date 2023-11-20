غرق سفينة شحن تركية في البحر الأسود على متنها طاقم من 12 فرداً

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا‭ ‬اليوم الاثنين إن سفينة شحن تركية على متنها طاقم من 12 فردا غرقت قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود خلال عاصفة أمس الأحد وإن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم.

كان مكتب حاكم إقليم زونجولداق قد قال في وقت سابق إن قبطان السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أبلغ صباح أمس الأحد بأن السفينة تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.

وقال وزير الداخلية إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بحاجز الأمواج. وتعرضت المنطقة لعواصف قوية أمس الأحد وقال مكتب الحاكم إن الأحوال الجوية السيئة حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث.

وأضاف للصحافيين "عندما تتحسن الظروف الجوية السيئة، ستبدأ أنشطة البحث والإنقاذ على الفور".

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