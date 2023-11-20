-->

Monday, 20 November 2023 10:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرق سفينة شحن تركية في البحر الأسود على متنها طاقم من 12 فرداً

11/20/2023 1:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا‭ ‬اليوم الاثنين إن سفينة شحن تركية على متنها طاقم من 12 فردا غرقت قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود خلال عاصفة أمس الأحد وإن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم.

كان مكتب حاكم إقليم زونجولداق قد قال في وقت سابق إن قبطان السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أبلغ صباح أمس الأحد بأن السفينة تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.

وقال وزير الداخلية إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بحاجز الأمواج. وتعرضت المنطقة لعواصف قوية أمس الأحد وقال مكتب الحاكم إن الأحوال الجوية السيئة حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث.

وأضاف للصحافيين "عندما تتحسن الظروف الجوية السيئة، ستبدأ أنشطة البحث والإنقاذ على الفور".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN20112023000110011019ID1107455793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث