تعيين الدكتور فهد بن محمد التركي مديراً عاماً رئيساً لمجلس إدارة الصندوق العربي

أصدر مجلس محافظي صندوق النقد العربي قراراً بتعيين الدكتور فهد بن محمد التركي مديراً عاماً رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، لاستكمال المدة المتبقية من الفترة الحالية للدكتور الحميدي المنتهية يوم 5 مارس 2024 ولفترة جديدة قادمة من شهر مارس 2024 إلى شهر مارس 2029، وذلك بعد قبوله لإستقالة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي من منصبه كمديراً عاماً رئيساً لمجلس الإدارة، وثمّن أصحاب المعالي أعضاء المجلس جهوده المتميزة وعمله المخلص والدؤوب أثناء توليه رئاسة الصندوق منذ مارس 2014.

في هذه المناسبة، أعرب

الدكتور الحميدي عن شكره وامتنانه لاصحاب المعالي أعضاء مجلس محافظي الصندوق على قبولهم استقالته، مقدراً تفهمهم والدعم الكبير الذي قدموه للصندوق خلال فترة رئاسته، مما مكّن من تحقيق نقلة وتوسع كبير في أنشطة وأعمال الصندوق سواء فيما يتعلق بالدعم المالي أو على صعيد بناء القدرات والمعونة الفنية، وتوطيد شراكات مع مؤسسات وأطر مالية إقليمية ودولية، وتعزز دور الصندوق كمركز للحوار بين صانعي السياسات في الدول العربية في مختلف المواضيع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والاحصائية. يأتي ذلك في إطار رؤية الصندوق لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب لدوله الاعضاء.

كما أعرب الدكتور الحميدي عن تمنياته الطيبة للدكتور فهد بن محمد التركي في نجاحه في مسؤولياته الجديدة كمديراً عاماً رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، مشيداً بما يتمتع به سعادة الدكتور التركي من كفاءة وخبرات ستساهم في تعزيز مسيرة صندوق النقد العربي ومؤسساته الشقيقة، برنامج تمويل التجارة العربية، والمؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بنى" للمدفوعات)، في تحقيق الاغراض التي أنشئت هذه المؤسسات لأجلها.

كما أعرب الدكتور الحميدي عن شكره لأسرة صندوق النقد العربي، وبرنامج تمويل التجارة العربية، والمؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بنى" للمدفوعات)، على جهودهم وتفانيهم في العمل خلال السنوات الماضية.

تجدر الاشارة أن سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي سبق أن تولى العديد من المناصب القيادية أبرزها نائب رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والابحاث البترولية، والرئيس التنفيذي للأبحاث وكبير الخبراء الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار. كما عمل سعادته خبيراً اقتصادياً بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.



