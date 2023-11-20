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قرقاش: مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل والحمد لله على نعمة القيادة وتسخيرنا لخدمة الإنسان

11/20/2023 1:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل.
ودون معاليه عبر منصة إكس:"مشاهد أطفال غزة الأبرياء القادمين إلى أبوظبي للعلاج ضمن الدفعة الأولى لمبادرة رئيس الدولة اختلطت فيها مشاعر الألم لمعاناتهم والتأثر بصدق الاهتمام وإنسانية الاستقبال ومهنية التعامل".

وأضاف معاليه: "مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل، والحمد لله على نعمة القيادة والأمن والأمان وتسخيرنا لخدمة الإنسان".

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