قرقاش: مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل والحمد لله على نعمة القيادة وتسخيرنا لخدمة الإنسان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل.
ودون معاليه عبر منصة إكس:"مشاهد أطفال غزة الأبرياء القادمين إلى أبوظبي للعلاج ضمن الدفعة الأولى لمبادرة رئيس الدولة اختلطت فيها مشاعر الألم لمعاناتهم والتأثر بصدق الاهتمام وإنسانية الاستقبال ومهنية التعامل".
وأضاف معاليه: "مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل، والحمد لله على نعمة القيادة والأمن والأمان وتسخيرنا لخدمة الإنسان".
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