قرقاش: مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل والحمد لله على نعمة القيادة وتسخيرنا لخدمة الإنسان



أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل.

ودون معاليه عبر منصة إكس:"مشاهد أطفال غزة الأبرياء القادمين إلى أبوظبي للعلاج ضمن الدفعة الأولى لمبادرة رئيس الدولة اختلطت فيها مشاعر الألم لمعاناتهم والتأثر بصدق الاهتمام وإنسانية الاستقبال ومهنية التعامل".

وأضاف معاليه: "مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل، والحمد لله على نعمة القيادة والأمن والأمان وتسخيرنا لخدمة الإنسان".