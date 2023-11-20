فلسطينية تروي مأساة 12 ساعة تحت الركام

MENAFN - Khaberni) خبرني - منذ 45 يوماً، لم تتوقف المآسي الإنسانية مع اشتداد ضربات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن بين تلك المآسي، 12 ساعة قضتها المهندسة المعمارية الفلسطينية، ريم زاهر أحمد، البالغة من العمر 25 عاما.

فذاك اليوم لم يكن عادياً لاشك، بل مكان مفصلياً في حياتها، خصوصا وأنها أكدت أن "كل شيء توقف حينها".

فقد أكدت أن تاريخ العاشر من أكتوبر 2023، وبالتحديد عند الساعة الرابعة عصرا، حينما استهدف القصف الإسرائيلي منزل عائلتها في محافظة خان يونس، في قطاع غزة، فتحول إلى أنقاض، ثم وجدت نفسها فجأة تحت ركام الحجر، لا يتحرك فيها شيء إلا نفسها.

كما عاشت الشابة في ظلام دامس على عمق 4 أمتار تحت الأرض، حتى أنها لم تكن تشعر فيما إذا كانت عيناها مفتوحتين أم لا، وفق ما سردته عبر حسابها في إنستغرام.

وتابعت أنها سمعت أصوات نداءات واستغاثات، ما دفعها للصراخ ومناجاة أهلها دون جدوى، خصوصا وأن صدى صوتها لم يكن مسموعاً.

وبينما علق جسدها، حاولت تحريكه مرارا دون أن يستجيب، إلى أن حصلت على حجر ليساعدها أن يصل صوتها بمن هم فوق الأرض، إلا أنه لم يفلح.

وبعد أن فقدت الأمل، أيقظ روحها رنين هاتفها، دون أن تستطيع الوصول إليه، ثم بقيت على هذا الحال تبكي، وتبتهل ثم تعود للبكاء، والصراخ مرة أخرى، والطرق بالحجر من جديد، إلى أن خارت قواها.

إلى أن تم في الرابعة فجرا من صباح اليوم التالي، إنقاذ جسدها من تحت الركام، إلا أنها خرجت وحيدة بعد أن أفقدها القصف عائلتها.

وختمت معلقة على مقطع فيديو يصور الركام الذي كان يقبع فوقها: "منذ ذلك الوقت، لا الساعات تمر ولا الدقائق تتحرك، لكني في كل صباح أحمد الله أني نجوت من بين كل هذا الركام بأعجوبة، وخرجت من هذه الفتحة بمعجزة.

قصف لا يتوقف

يشار إلى أن ريم كانت تعتقد أن كل أهلها استشهدوا في تلك الغارة الإسرائيلية، لكنها اكتشفت أنه كان قد تم إنقاذ إخوتها المتبقين، لكنهم لا يزالون مصابين بجروح.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يقدر بنحو 2700 شخص، من بينهم 1500 طفل، اعتبروا في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم محاصرون أو ماتوا تحت الأنقاض.