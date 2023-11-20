فلسطينية تروي مأساة 12 ساعة تحت الركام

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - منذ 45 يوماً، لم تتوقف المآسي الإنسانية مع اشتداد ضربات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومن بين تلك المآسي، 12 ساعة قضتها المهندسة المعمارية الفلسطينية، ريم زاهر أحمد، البالغة من العمر 25 عاما.
فذاك اليوم لم يكن عادياً لاشك، بل مكان مفصلياً في حياتها، خصوصا وأنها أكدت أن "كل شيء توقف حينها".
فقد أكدت أن تاريخ العاشر من أكتوبر 2023، وبالتحديد عند الساعة الرابعة عصرا، حينما استهدف القصف الإسرائيلي منزل عائلتها في محافظة خان يونس، في قطاع غزة، فتحول إلى أنقاض، ثم وجدت نفسها فجأة تحت ركام الحجر، لا يتحرك فيها شيء إلا نفسها.
كما عاشت الشابة في ظلام دامس على عمق 4 أمتار تحت الأرض، حتى أنها لم تكن تشعر فيما إذا كانت عيناها مفتوحتين أم لا، وفق ما سردته عبر حسابها في إنستغرام.
وتابعت أنها سمعت أصوات نداءات واستغاثات، ما دفعها للصراخ ومناجاة أهلها دون جدوى، خصوصا وأن صدى صوتها لم يكن مسموعاً.
وبينما علق جسدها، حاولت تحريكه مرارا دون أن يستجيب، إلى أن حصلت على حجر ليساعدها أن يصل صوتها بمن هم فوق الأرض، إلا أنه لم يفلح.
وبعد أن فقدت الأمل، أيقظ روحها رنين هاتفها، دون أن تستطيع الوصول إليه، ثم بقيت على هذا الحال تبكي، وتبتهل ثم تعود للبكاء، والصراخ مرة أخرى، والطرق بالحجر من جديد، إلى أن خارت قواها.
إلى أن تم في الرابعة فجرا من صباح اليوم التالي، إنقاذ جسدها من تحت الركام، إلا أنها خرجت وحيدة بعد أن أفقدها القصف عائلتها.
وختمت معلقة على مقطع فيديو يصور الركام الذي كان يقبع فوقها: "منذ ذلك الوقت، لا الساعات تمر ولا الدقائق تتحرك، لكني في كل صباح أحمد الله أني نجوت من بين كل هذا الركام بأعجوبة، وخرجت من هذه الفتحة بمعجزة.
قصف لا يتوقف
يشار إلى أن ريم كانت تعتقد أن كل أهلها استشهدوا في تلك الغارة الإسرائيلية، لكنها اكتشفت أنه كان قد تم إنقاذ إخوتها المتبقين، لكنهم لا يزالون مصابين بجروح.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يقدر بنحو 2700 شخص، من بينهم 1500 طفل، اعتبروا في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم محاصرون أو ماتوا تحت الأنقاض.
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