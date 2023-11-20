حشد وزراء عرب ومسلمين يبدأون مهمة صعبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يبدأ وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، جولة زيارات رسمية إلى دول بمجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 45 يوما.

يأتي ذلك "إنفاذا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023"، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية على منصة "إكس".

وحسب البيان "يرأس وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".

ويشارك في الجولة وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، ومصر سامح شكري، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والأردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي وإندونيسيا ريتنو مارسودي، ونيجيريا يوسف مايتاما توجار.

كما يشارك في الجولة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

ووفق البيان "يأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".

كما تهدف الجولة حسب البيان إلى "اتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر".

وتهدف الجولة أيضا إلى "اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك"، وفق البيان.

ولليوم 45 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.