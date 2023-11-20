حشد وزراء عرب ومسلمين يبدأون مهمة صعبة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يبدأ وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، جولة زيارات رسمية إلى دول بمجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 45 يوما.
يأتي ذلك "إنفاذا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023"، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية على منصة "إكس".
وحسب البيان "يرأس وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".
ويشارك في الجولة وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، ومصر سامح شكري، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والأردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي وإندونيسيا ريتنو مارسودي، ونيجيريا يوسف مايتاما توجار.
كما يشارك في الجولة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
ووفق البيان "يأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
كما تهدف الجولة حسب البيان إلى "اتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر".
وتهدف الجولة أيضا إلى "اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك"، وفق البيان.
ولليوم 45 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
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