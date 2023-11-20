استخدام مسدس لعبة في مدينة ألمانية يدفع الشرطة للتدخل



أدى قيام مجموعة من الأشخاص، يوم الأحد، باستخدام مسدس لعبة في مدينة ترير بجنوب غربي ألمانيا إلى قيام الشرطة بالتدخل.

وقالت الشرطة إن شهود عيان رصدوا عدد من الأشخاص يستخدمون "جسما يشبه السلاح الناري" في محطة بنزين بعد الظهر، وأبلغوا الشرطة.

وحققت الشرطة في تقارير الشهود وأثبتت أن الجسم المشبوه كان مجرد مسدس لعبة.

ووجهت الشرطة النصح بشدة بعدم التعامل مع الأسلحة في الأماكن العامة - "حتى لو كانت مجرد ألعاب وخاصة في ضوء احتفالات الكرنفال القادمة".

وقالت الشرطة إنه في حالة عدم اليقين فإنه دائما ما ينبغي الافتراض أنه يمكن الخلط بين ما إذا كان ذلك لعبة أو ما يشبه السلاح الناري

والسلاح الناري الحقيقي، لأن هذا قد يؤدي إلى عملية أكبر من الشرطة.