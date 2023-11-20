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21 قتيلاً جراء الأمطار الأكثر غزارة على الإطلاق في الدومينيكان

11/20/2023 12:21:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل 21 شخصاً على الأقل خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية جراء أمطار غزيرة في جمهورية الدومينيكان
وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

وثلاثة من المتوفين هم من القاصرين وفقاً لمركز عمليات الطوارئ، وثمة أربعة أمريكيين وثلاثة هايتيين بين الضحايا.

أما العدد الأكبر من الضحايا فقد بلغ تسعة قتلى ونجم عن انهيار جدار على مركبات عدة في أحد الطرق الرئيسة في العاصمة سانتو دومينغو السبت بحسب مركز عمليات الطوارئ.

وقال الرئيس لويس أبي نادر في مؤتمر صحافي إن هذه الأمطار هي الأكثر غزارة "التي تسجل على الإطلاق في جمهورية الدومينيكان".

وأجلي نحو 13 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر، استنادا إلى مركز عمليات الطوارئ.

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