وزير الخارجية الصيني: بكين ستعمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة، أن الصين تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط.

وقال وانغ في كلمته الافتتاحية في بكين "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".

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