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مدارس تعطل دوامها بسبب الظروف الجوية - اسماء تحديث

11/20/2023 12:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر متصرف لواء الشوبك سامي المصاروة، وبالتنسيق مع مدير تربية الشوبك محمد الشقيرات، تعطيل جميع مدارس لواء الشوبك الاثنين، حفاظا على سلامة الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة وتشكل السيول والانجرافات الطينية على الطرق والمنحدرات ومداهمتها لبعض المدارس.

وقرر مدير التربية والتعليم في منطقة البادية الجنوبية حمد الحجايا، تعليق دوام جميع صفوف رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى في جميع مدارس مديرية البادية الجنوبية اليوم الاثنين حفاظا على سلامة الطلبة..

وتتأثر المملكة بمنخفض قبرصي عميق يتخلله أمطاراً غزيرة على مختلف المناطق.

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