أطباء بلا حدود: بحاجة لضمانات للسلامة والوصول دون قيود إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في جنوب غزة، كريستوف غارنييه الليلة الماضية ان الاحتياجات الطبية ضخمة، ومنظمة أطباء بلا حدود مستعدة لتوسيع نطاق أنشطتها، لكنها بحاجة إلى ضمانات أساسية للسلامة ووصول الإمدادات الطبية والإنسانية دون قيود إلى غزة.
وقال غارنييه في بيان صحفي إن "من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى وقف إراقة الدماء التي تحدث".
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