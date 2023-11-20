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أطباء بلا حدود: بحاجة لضمانات للسلامة والوصول دون قيود إلى غزة

11/20/2023 12:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في جنوب غزة، كريستوف غارنييه الليلة الماضية ان الاحتياجات الطبية ضخمة، ومنظمة أطباء بلا حدود مستعدة لتوسيع نطاق أنشطتها، لكنها بحاجة إلى ضمانات أساسية للسلامة ووصول الإمدادات الطبية والإنسانية دون قيود إلى غزة.


وقال غارنييه في بيان صحفي إن "من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى وقف إراقة الدماء التي تحدث".

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