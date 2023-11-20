الارصاد : أجواء باردة وأمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها الرعد في ساعات الصباح وتساقط حبات البرد.
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 60كم/ساعة .
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