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الارصاد تحذر من السيول في هذه المناطق خلال الساعات القادمة

11/20/2023 12:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها خلال الساعات القادمة من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وارتفاع منسوب المياه خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة،ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها الرعد في ساعات الصباح وتساقط حبات البرد.

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