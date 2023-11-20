الارصاد تحذر من السيول في هذه المناطق خلال الساعات القادمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها خلال الساعات القادمة من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وارتفاع منسوب المياه خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة،ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها الرعد في ساعات الصباح وتساقط حبات البرد.
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