استشهاد 41 شخصا من عائلة واحدة في غزة

استشهاد 41 شخصا من عائلة واحدة في غزة
التاريخ
11/20/2023 12:11:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 41 شخصا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي وسط مدينة غزة.
ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 41 شخصا ينتمون إلى عائلة ملكة، استشهدوا جميعا في الضربة التي وقعت فجراً في حي الزيتون بالقطاع.
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