غزة.. سلسلة غارات شمال غرب خان يونس
التاريخ
11/20/2023 12:11:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شن طيران الاحتلال الحربي، فجر الاثنين، سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات ، وفق وسائل اعلام فلسطينية .
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