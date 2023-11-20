11 شهيداً وعشرات المصابين بقصف منزلين في رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت قناة الجزيرة، إنه ارتقى فجر اليوم، 11 شهيداً، وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.
ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال.
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