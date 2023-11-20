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11 شهيداً وعشرات المصابين بقصف منزلين في رفح

11/20/2023 12:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت قناة الجزيرة، إنه ارتقى فجر اليوم، 11 شهيداً، وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.


ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال.

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