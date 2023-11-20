جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل جنديين اثنين في المعارك الدائرة شمال غزة .

وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب دفير بارزاني 20 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الرقيب ينون تمير 20 عاماً من برديس حنا-كركور، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى نحو 66 قتيلاً منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر الماضي، و 387 قتيلا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

