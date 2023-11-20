جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل جنديين اثنين في المعارك الدائرة شمال غزة .
وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب دفير بارزاني 20 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.
وأضاف أن الرقيب ينون تمير 20 عاماً من برديس حنا-كركور، مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، قتل أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى نحو 66 قتيلاً منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر الماضي، و 387 قتيلا منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.
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