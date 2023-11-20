شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي متواصل على المستشفى الإندونيسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الاندونيسي شمال مدينة غزة، بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.



وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع.



وأدى قصف الاحتلال إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل.

