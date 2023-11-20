-->

Monday, 20 November 2023 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي متواصل على المستشفى الإندونيسي

11/20/2023 12:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الاندونيسي شمال مدينة غزة، بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.


وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع.


وأدى قصف الاحتلال إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل.


MENAFN20112023000208011052ID1107455717

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث