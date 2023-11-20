شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي متواصل على المستشفى الإندونيسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الاندونيسي شمال مدينة غزة، بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.
وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع.
وأدى قصف الاحتلال إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل.
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