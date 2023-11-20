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الامن العام يحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

11/20/2023 12:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من الأجواء المتوقعة في الساعات المقبلة، التي قد تشهد غزارة في الهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
وحذرت المديرية من خطر ارتفاع منسوب المياه، داعية إلى الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
ودعت إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة.

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