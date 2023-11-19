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محافظة مطروح: رفع حالة الاستعداد طوال الشتاء للتعامل مع تقلبات الطقس

11/19/2023 11:32:39 PM
(MENAFN- Youm7) أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم رفع حالة الاستعداد والتأهب، فى جميع قطاعات المحافظة، وتستمر طوال فصل الشتاء، للتعامل مع آثار الطقس المتقلب والأمطار والسيول المتوقعة، مؤكداً على جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتنسيق بين شركة المياه والصرف الصحى ومجالس المدن، لنشر فرق الطوارئ وسيارات ومعدات كسح وإزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع والمناطق السكنية وعلى الطرق السريعة، مشيراً إلى اتخاذ كافة القرارات والتدابير، التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ومن بين هذه القرارت تعطيل الدراسة وقت الضرورة حفاظاً على سلامة التلاميذ.



وأوضح محافظ مطروح، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن هناك خطط استعداد شاملة، للتعامل مع آثار سقوط الأمطار، وسوء حالة الطقس والتقلبات الجوية المتوقعة، حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ، مع وجود لجان لمتابعة ومراقبة مخرات السيول، وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وتشكيل لجان لإدارة الأزمات، بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة، مع متابعة تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول، مع إزالة تجمعات المياه من على الطرق السريعة ومن شوارع المدن وقت سقوط الأمطار أولا بأول.



من جانبه أكد المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن أطقم الشركة وفرق الطوارئ، جاهزة ومدربة بشكل جيد، للتعامل بشكل سريع مع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والمناطق المنخفضة، مشيراً إلى نجاح فرق الشركة فى تنفيذ مهامها فى جميع المرات التى تساقطت فيها الأمطار الغزيرة خلال السنوات الماضية، من خلال نشر الفرق وعملها أثناء وبعد سقوط الأمطار، تحت إشراف قيادات الشركة لسرعة التعامل ومنع إعاقة مياه الأمطار لحركة السيارات والمشاة بالشوارع.



وأكد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، بأنه تم مراجعة جاهزية سيارات ومعدات وفريق الطوارئ بمجلس المدينة، لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار باستخدام المضخات وسيارات الكسح واللوادر والسيارات والمعدات المخصصة لذلك، والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى والحماية المدنية، ووضع خريطة للإنتشار، لتغطية كافة المناطق التى تحتاج للتدخل.












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