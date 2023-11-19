مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إرهاب إسرائيل في غزة يشكل إهانة للإنسانية

MENAFN - Youm7) قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن الفظائع والإرهاب الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يشكل إهانة للإنسانية، ولا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة.





جاء ذلك خلال الرسائل المتطابقة التي بعثها منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلالها، متجاهلة بذلك الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار ودعوات الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى هدنة إنسانية.





وأشار منصور إلى أن التقديرات تشير إلى استشهاد 12,200 فلسطيني، منهم 3,250 امرأة، و5000 طفل وإصابة 29,000 شخص، إلى جانب حوالي 4000 شخص لا زالوا تحت الأنقاض، منوها إلى أن انقطاع الاتصالات في غزة تُصعِّب الحصول على أعداد الضحايا الدقيقة. مضيفا استشهاد أكثر من 200 فلسطيني وإصابة حوالي 3000 في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يشمل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخيمات جنين وبلاطة والدهيشة للاجئين.





ولفت إلى قيام إسرائيل بقصف ثلاث مدارس تابعة للأونروا، تأوي آلاف العائلات الفلسطينية النازحة، بشكل مباشر، ما أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى، منوها إلى أنه منذ بداية هذه الحرب، فقد تعرضت 17 منشأة تابعة للأونروا لهجوم مباشر، فيما تأثرت 67 منشأة بالغارات الجوية والقصف الإسرائيلي في مختلف أنحاء غزة، من شمالها إلى جنوبها، ما أدى إلى استشهاد 176 نازح فلسطيني وإصابة أكثر من 800، متسائلا كيف يمكن السماح بتعرض منشآت تابعة للأمم المتحدة، وملاجئ محمية بعلم الأمم المتحدة، وبشكل متكرر، دون أية عواقب؟





وتطرق منصور إلى مواصلة إسرائيل إصدار أوامر إخلاء للمدنيين الفلسطينيين في شمال غزة ومطالبتهم بالتوجه إلى الجنوب، في الوقت الذي تواصل هجماتها على الجنوب، بما في ذلك الغارات اليوم على مخيمي النصيرات والبريج لللاجئين، والتي أسفرت عن استشهاد 31 فلسطيني بينهم صحفيان، وإصابة المئات، مشددا على ضرورة وقف هذا التهجير القسري لشعبنا.





وأشار منصور إلى دعوات 21 من المقررين الخاصين المستقلين والخبراء وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة إلى التنفيذ العاجل لوقف إطلاق النار، لمنع هذا الوضع من "الاتجاه نحو الإبادة الجماعية"، إلى جانب تحذيراتهم من نية إسرائيل العلنية لتدمير الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلالها، منوها إلى سياسة التجويع المتعمد والذي يرقى إلى جريمة حرب، واستخدام ممارسة الطب والمياه كأدوات سياسية وأسلحة حربية.





وكرر منصور الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف النقل القسري لشعبنا، وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون أية عوائق، لإنقاذ أرواح المدنيين ووضع حد لمعاناتهم واسعة النطاق، مشددا على ضرورة قيام مجلس الأمن والجمعية العامة باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبقية فلسطين المحتلة، مؤكدا أن القرارات وحدها لا تستطيع معالجة الأزمة الخطيرة في فلسطين والمخاطر التي تهدد المنطقة.



