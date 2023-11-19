دعوة أوكرانية للرئيس الموريتاني للمشاركة في القمة الدولية للأمن الغذائي

MENAFN - Youm7) أجرى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الأوكراني المبعوث الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا مكسيم سوبخ، والوفد المرافق له.

وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية أن المباحثات تناولت الدعوة الموجهة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور القمة الدولية للأمن الغذائي، المزمع انعقادها في أوكرانيا.

كما تطرق الجانبان إلى افتتاح سفارة جديدة لأوكرانيا في موريتانيا، وتوسيع مجال التعاون بين البلدين ليشمل مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصيد.