إصابات برصاص إسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس بالضفة

MENAFN - Youm7) أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وادي الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال الحي في القدم، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وقالت لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ووادي الفارعة، ومحيط مخيم الفارعة، من جهة حاجز الحمرا العسكري ترافقها جرافة، وسط إطلاق نار كثيف، إضافة إلى انتشار قوات من المشاة.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في القدم.



