إصابات برصاص إسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس بالضفة

(MENAFN
- Youm7) أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وادي الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال الحي في القدم، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.
وقالت لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ووادي الفارعة، ومحيط مخيم الفارعة، من جهة حاجز الحمرا العسكري ترافقها جرافة، وسط إطلاق نار كثيف، إضافة إلى انتشار قوات من المشاة.
وأضافت أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في القدم.
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