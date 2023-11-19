-->

Monday, 20 November 2023 10:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدانات متواصلة ضد هجوم إسرائيل الغاشم على مدرسة الفاخورة شمال غزة

11/19/2023 11:32:37 PM
(MENAFN- Youm7) انتقدت السلطات الفنزويلية غارة إسرائيلية على مدرسة الفاخورة، قائلة إن المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين غير مقبولة.

وقالت الخارجية في بيانها: "تعرب حكومة جمهورية فنزويلا عن رفضها القاطع وإدانتها المطلقة للمجزرة التي ارتكبها الصهاينة الإسرائيليون في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، الواقعة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص معظمهم من الأطفال".

كما استنكرت سلطنة عُمان، الأحد، استمرار الهجمات العسكرية غير المبررة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المذبحة المروّعة والوحشية التي استهدفت مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، والتي أسفرت عن استشهاد مدنيين نازحين من شمال قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن تعازيها لأسر الشهداء، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، مثمنة صمود الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الظلم والعدوان والاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، في ظلّ انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجددت الوزارة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عملية وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لوقف عدوانها والجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين مع ازدرائها وتجاهلها للنفس البشرية وكرامة الإنسان وانتهاكها السافر لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى استمرار فرضها للحصار غير الإنساني على قطاع غزة، وحرمان السكان من الضروريات المعيشية الأساسية بما في ذلك الوقود والماء والغذاء والدواء.







MENAFN19112023000132011024ID1107455668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث