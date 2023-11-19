إدانات متواصلة ضد هجوم إسرائيل الغاشم على مدرسة الفاخورة شمال غزة

MENAFN - Youm7) انتقدت السلطات الفنزويلية غارة إسرائيلية على مدرسة الفاخورة، قائلة إن المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين غير مقبولة.

وقالت الخارجية في بيانها: "تعرب حكومة جمهورية فنزويلا عن رفضها القاطع وإدانتها المطلقة للمجزرة التي ارتكبها الصهاينة الإسرائيليون في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، الواقعة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص معظمهم من الأطفال".

كما استنكرت سلطنة عُمان، الأحد، استمرار الهجمات العسكرية غير المبررة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المذبحة المروّعة والوحشية التي استهدفت مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، والتي أسفرت عن استشهاد مدنيين نازحين من شمال قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن تعازيها لأسر الشهداء، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، مثمنة صمود الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الظلم والعدوان والاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، في ظلّ انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجددت الوزارة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عملية وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لوقف عدوانها والجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين مع ازدرائها وتجاهلها للنفس البشرية وكرامة الإنسان وانتهاكها السافر لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى استمرار فرضها للحصار غير الإنساني على قطاع غزة، وحرمان السكان من الضروريات المعيشية الأساسية بما في ذلك الوقود والماء والغذاء والدواء.