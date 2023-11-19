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كنيسة الروم الأرثوذكس تقيم قداسا إلهيًا 25 نوفمبر لعيد ميلاد البطريرك

11/19/2023 11:32:34 PM
(MENAFN- Youm7) يترأس البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا القداس الإلهي البطريركي في دير القديس سابا التاريخى، وذلك يوم 25 نوفمبر 2023 بمناسبة عيد ميلاده.



ومن المقرر بعد القداس الإلهي أن يستقبل البابا ثيودروس المهنئين في قاعة العرش البطيركي بالدير، متمنين لغبطته طوال العمر، وداعين المسيح أن يمنحه الصحة والقوة في رعايته لجميع أبناء بطريركية الإسكندرية.




وأعلنت الكنيسة أن مواعيد الصلاة ستكون صلاة السَحَر الساعة 8 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9 صباحًا.
















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