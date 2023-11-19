كنيسة الروم الأرثوذكس تقيم قداسا إلهيًا 25 نوفمبر لعيد ميلاد البطريرك

(MENAFN
- Youm7) يترأس البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا القداس الإلهي البطريركي في دير القديس سابا التاريخى، وذلك يوم 25 نوفمبر 2023 بمناسبة عيد ميلاده.
ومن المقرر بعد القداس الإلهي أن يستقبل البابا ثيودروس المهنئين في قاعة العرش البطيركي بالدير، متمنين لغبطته طوال العمر، وداعين المسيح أن يمنحه الصحة والقوة في رعايته لجميع أبناء بطريركية الإسكندرية.
وأعلنت الكنيسة أن مواعيد الصلاة ستكون صلاة السَحَر الساعة 8 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9 صباحًا.
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