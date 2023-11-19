طبيبة بيطرية توضح فوائد البطارخ.. وتؤكد: تقلل فرص الإصابة بالسرطان

MENAFN - Youm7) قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إن شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام ينتشر فى الأسواق ما يطلق عليه "سمك الفوارغ"، وهو السمك الذى تم نزع البطارخ منه فور اصطياده ويباع فى الأسواق بثمن أقل بكثير عن سعر السمك الأصلى، وفى نفس الوقت يتم بيع البطارخ المنزوعة منه بثمن مرتفع جدا.

وأضافت سالى فى تصريحات خاصة: أن البطارخ لها العديد من الفوائد، منها:

ـ تحتوى على مزيج مثالي من المعادن والفيتامينات التي تحتاجها العيون، خاصة "فيتامين أ" الذي يساعد على الحفاظ على صحة العيون وحمايتها من الأمراض المختلفة.

ـ يساعد تناولها بكميات معتدلة وبانتظام على تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

ـ تحتوي على نسب عالية جدًا من أحماض أوميجا 3 وأحماض أوميجا 6، والتي تساعد على تقوية القلب بشكل ملحوظ.

ـ تحافظ على المستويات الطبيعية لضغط الدم وتحمى من تصلب الشرايين.

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تقوية العظام والأسنان.

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تقوية الدماغ والحماية من مرض ألزهايمر.

ـ تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

ـ تعزيز جهاز المناعة وتدعيمه.

وأشارت إلى أن موسم الفوارغ فرصة لتناول السمك، مثل: البورى أكثر من مرة، ويتم عمل أكلات شهية منه كالسمك المشوى والسنجارى وغيرها، أما البطارخ فيمكن قليها أو شيها او تمليحها ويتم التمليح بعد تجميعها وتنظيفها وتجفيفها ثم تبدأ مرحلة التمليح ثم يتم حفظها بالتجميد فى أكياس مضغوطة لحين البيع.

