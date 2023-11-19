طبيبة بيطرية توضح فوائد البطارخ.. وتؤكد: تقلل فرص الإصابة بالسرطان

(MENAFN
- Youm7) قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إن شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام ينتشر فى الأسواق ما يطلق عليه "سمك الفوارغ"، وهو السمك الذى تم نزع البطارخ منه فور اصطياده ويباع فى الأسواق بثمن أقل بكثير عن سعر السمك الأصلى، وفى نفس الوقت يتم بيع البطارخ المنزوعة منه بثمن مرتفع جدا.
وأضافت سالى فى تصريحات خاصة: أن البطارخ لها العديد من الفوائد، منها:
ـ تحتوى على مزيج مثالي من المعادن والفيتامينات التي تحتاجها العيون، خاصة "فيتامين أ" الذي يساعد على الحفاظ على صحة العيون وحمايتها من الأمراض المختلفة.
ـ يساعد تناولها بكميات معتدلة وبانتظام على تقليل فرص الإصابة بالسرطان.
ـ تحتوي على نسب عالية جدًا من أحماض أوميجا 3 وأحماض أوميجا 6، والتي تساعد على تقوية القلب بشكل ملحوظ.
ـ تحافظ على المستويات الطبيعية لضغط الدم وتحمى من تصلب الشرايين.
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تقوية العظام والأسنان.
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تقوية الدماغ والحماية من مرض ألزهايمر.
ـ تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.
ـ تعزيز جهاز المناعة وتدعيمه.
وأشارت إلى أن موسم الفوارغ فرصة لتناول السمك، مثل: البورى أكثر من مرة، ويتم عمل أكلات شهية منه كالسمك المشوى والسنجارى وغيرها، أما البطارخ فيمكن قليها أو شيها او تمليحها ويتم التمليح بعد تجميعها وتنظيفها وتجفيفها ثم تبدأ مرحلة التمليح ثم يتم حفظها بالتجميد فى أكياس مضغوطة لحين البيع.
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