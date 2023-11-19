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خطوات استخراج ترخيص لتاندة أو فاترينة.. اعرف المستندات المطلوبة

11/19/2023 11:32:34 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت محافظات الجمهورية توسعًا في المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة، لتقديم كل الخدمات الحكومية بشكل مميكن وحضاري يليق بالمواطنين، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات تتيح الحصول على الخدمات من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.



يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ، توضيحًا لخطوات وإجراءات استخراج ترخيص أو تجديد ترخيص (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، نوضحها في السطور التالية:



المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:

-حصور مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-حضور صاحب الفاترينة بنفسه.



المستندات المطلوبة:

مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

في حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتي بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.



الإجراءات:

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.



جديرٌ بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تركز الدورات التدريبية على عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور فى المراكز التكنولوجية.












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