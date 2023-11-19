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فوز خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

11/19/2023 11:32:32 PM
(MENAFN- Youm7) حقق المرشح الليبرالي، خافيير ميلي، مفاجأة كبيرة في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، الأحد، بحصوله على نحو 56% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.



وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على نحو 44 بالمئة بعد فرز 86 بالمئة من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.



وفاجأ ميلي الرأسمالي الفوضوي الذي أسّس حزب "ليبرتاد أبانزا" (الحرية تتقدّم) في العام 2021، معظم الخبراء ومنظمي استطلاعات الرأي حين أصبح المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات، بحيث حقق 30% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية.



وتعهد ميلي الذي أتم عامه الـ53 الشهر الماضي بدولرة الاقتصاد وخفض الإنفاق و"نسف" البنك المركزي.












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