منظمة الوحدة النقابية الأفريقية تستنكر العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) أكد المشاركون في المؤتمر الـ12 لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، المنعقد بالجزائر، في البيان الختامي الصادر الأحد إدانتهم واستنكارهم -بكل شدة- العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الإيقاف الفوري للحرب، وتعزيز التضامن لإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى سكان قطاع غزة.

وأشار المشاركون في المؤتمر إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تزامنت مع انعقاد المؤتمر، نتيجة التحولات التي يعيشها سوق العمل، والصراعات والحروب وتهديدات الإرهاب في الساحل الأفريقي، وما يحدث من عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتداعياته على مصير العمال وأفراد أسرهم.

ولفت البيان الختامي إلى أن الحركة النقابية الأفريقية باتت اليوم أمام تحديات كبرى لمواكبة التطورات التي تعيشها القارة، ويتعين عليها إعداد استراتيجية مناسبة للاستجابة لتوقعات العمال الأفارقة وبناء حركة نقابية عصرية وقوية تتحكم في آليات العمل النقابي والحوار الاجتماعي.

كما أوصى المشاركون بتطبيق مجموعة من اللوائح تحدد فيها الخطوط العريضة للعمل بها مستقبلًا من أجل التكفل بانشغالات الطبقة العاملة الأفريقية، والاستجابة لمطالبها وتوقعاتها الراهنة والمستقبلية.

كانت أعمال المؤتمر الـ12 لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية قد انطلقت السبت، بالجزائر العاصمة، تحت شعار "تعزيز دور النقابة لمواجهة تحوُّل العمل والتحديات الجديدة في أفريقيا".

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 100 مندوب نقابي يمثلون نحو 50 دولة أفريقية وشخصيات دولية، ويهدف إلى إبراز دور المنظمات النقابية في التحولات التي يشهدها سوق العمل، ومساهمتها في مواجهة التحديات الجديدة في أفريقيا.



