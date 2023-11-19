نيجيريا تطلق سراح 4 آلاف سجين لتخفيف اكتظاظ السجون

MENAFN - Youm7) أطلقت نيجيريا سراح 4068 سجينا، من أجل تخفيف اكتظاظ السجون في البلاد، وكذا لعدم قدرة هؤلاء المعتقلين على دفع غراماتهم، بحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الداخلية أجيبولا أفونجا، وفق وكالة الأخبار المورتانية.

وأوضح المسؤول النيجيري في تصريحه، أن وزير الداخلية ألغى غرامات يبلغ حجمها المالي الإجمالي حوالي 651 ألف يورو، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن إطار "عملية لتخفيف اكتظاظ السجون التي دعا إليها الرئيس" بولا أحمد تينوبو.

وكان تينوبو قد أعلن في وقت سابق رغبته في إدخال ممارسات جديدة على نظام السجون في البلاد، من خلال "تفعيل تدابير لا تحتجز الحرية".

وتنتقد الأمم المتحدة اكتظاظ السجون في نيجيريا، والذي بلغت نسبته 147% بسبب الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث ينتظر المعتقلون أحيانا عدة سنوات قبل محاكمتهم.



