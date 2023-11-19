سول تحذر كوريا الشمالية من إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري

MENAFN - Youm7) قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي الأحد، إن كوريا الشمالية قد تطلق قمرها الصناعي للتجسس العسكري في أقرب وقت ممكن في غضون أسبوع أو نحو ذلك ، مستشهدا بذلك بمعلومات استخباراتية عن استعداداتها، محذرا من ذلك.

وأضاف وزير الدفاع شين وون-سيك إن الإطلاق قد يتم قبل أن تطلق كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للاستطلاع محليا على متن الصاروخ فالكون 9، وهو صاروخ ذو مرحلتين لشركة الفضاء الأمريكية سبيس إكس، من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا في 30 نوفمبر.

وأوضح شين في مقابلة بثتها محطة كيه بي إس العامة في وقت سابق أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان تحركات كوريا الشمالية. وقال إن استعدادات كوريا الشمالية جارية لإجراء عملية إطلاق خلال أسبوع أو نحو ذلك".

وأضاف "يستغرق الأمر حوالي أسبوع لنقل المحرك من موقع الاختبار إلى تونغتشانغ-ري (موقع الإطلاق) وتجميع منصة الإطلاق وحقن الوقود السائل".

وقال شين إنه يعتقد أن كوريا الشمالية "حلت تقريبا" مشاكل محركاتها "بمساعدة روسيا".

وقامت كوريا الشمالية بمحاولتين فاشلتين لوضع قمر صناعي للاستطلاع في مداره في مايو وأغسطس على التوالي.

وقال شين إن إطلاق كوريا الشمالية لقمر تجسس عسكري ظل محل مراقبة عن كثب من قبل الحليفين ، حيث أن الإطلاق الناجح سيعني تقدما في تكنولوجيا الصواريخ التي يمكن تسليحها.

ويُحظر على كوريا الشمالية أي استخدام لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية بموجب قرارات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف شين أن "الولايات المتحدة تراقب أيضًا ذلك عن كثب لأن أقمار الاستطلاع الصناعية لديها امكانية تطوير قدرات المراقبة لكوريا الشمالية بشكل كبير وتغير من وضعية قبضتنا العليا".

وجاءت تصريحات شين بعد يوم من فشل كوريا الشمالية في الموعد النهائي المتوقع على نطاق واسع في 18 نوفمبر والذي حدده الحليفان والمراقبون لخطتها المعلنة لوضع قمر التجسس العسكري في مداره.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت كوريا الشمالية "يوم صناعة الصواريخ" لإحياء الذكرى السنوية لتجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17" في 18 نوفمبر من العام الماضي.



