رئيس كوريا الجنوبية يجري جولة في أوروبا لتنظيم معرض إكسبو 2030

MENAFN - Youm7) من المقرر أن يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول إلى بريطانيا في زيارة دولة اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الـ140 للعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما يخطط لزيارة فرنسا أيضا للقيام بحملة دبلوماسية أخيرة لجلب معرض إكسبو العالمي 2030 إلى مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد.

وسيكون "يون" أول ضيف دولة يدعوه الملك تشارلز الثالث منذ تتويجه في مايو من هذا العام.

وسيقوم الرئيس "يون" والسيدة الأولى "كيم كيون-هي" بزيارة بريطانيا من 20 إلى 23 نوفمبر(بتوقيت بريطانيا).



