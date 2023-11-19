رئيس كوريا الجنوبية يجري جولة في أوروبا لتنظيم معرض إكسبو 2030

(MENAFN
- Youm7) من المقرر أن يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول إلى بريطانيا في زيارة دولة اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الـ140 للعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما يخطط لزيارة فرنسا أيضا للقيام بحملة دبلوماسية أخيرة لجلب معرض إكسبو العالمي 2030 إلى مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد.
وسيكون "يون" أول ضيف دولة يدعوه الملك تشارلز الثالث منذ تتويجه في مايو من هذا العام.
وسيقوم الرئيس "يون" والسيدة الأولى "كيم كيون-هي" بزيارة بريطانيا من 20 إلى 23 نوفمبر(بتوقيت بريطانيا).
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