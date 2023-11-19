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الونش والجزيري يخوضان المرحلة الأخيرة للتأهيل قبل المشاركة فى تدريبات الزمالك

11/19/2023 11:32:29 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض ثنائي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، واستخدم الثنائي "قناع التدريب الأوكسجيني" والذى تم استقدامه بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.



وأوضح علاء رجب، مخطط الأحمال بالفريق، أن الهدف من استخدام "قناع التدريب الأوكسجيني" تقليل نسبة الأوكسجين أثناء المران، بهدف زيادة التحمل الدوري التنفسي، كما يعتبر التدريب بهذا القناع بمثابة تدريب في المرتفعات والمناطق ذات الضغط المرتفع.



وأكد مخطط الأحمال أن استخدام "قناع التدريب الأوكسجيني" مع محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري خلال التدريبات التأهيلية الخاصة بهما اليوم جاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، نظرا لأن الثنائي فى المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وأشار إلى أن هذا الجهاز يعمل على تحسين أداء الجهاز الدوري التنفسي للثنائي خاصة في ظل غيابهما منذ فترة عن المشاركة، مشددا أن هذا الأمر يتم عملة في جميع الحالات المتشابهة بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.



ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.












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