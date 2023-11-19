رضا سليم يبدأ التأهيل من جراحة الترقوة على هامش تدريبات الأهلي

(MENAFN
- Youm7) بدأ المغربي رضا سليم لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي مع بداية عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية أمس، الأحد، بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب لبدء فترة التأهيل، عقب إجراء جراحة عظمة الترقوة.
وتعرض رضا سليم للإصابة في مباراة فريقه أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، قبل أن يخضع لعملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة، فيما يغيب 3 أشهر عن الملاعب، ويخضع لبرنامج تأهيلي عبارة عن تدريبات في الجيم وتقوية وجري حول الملعب وتدريبات بالكرة بدون التحامات، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، والتي ستتأثر بسبب ابتعاده عن المشاركة مع فريقه في المباريات.
وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.
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