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رضا سليم يبدأ التأهيل من جراحة الترقوة على هامش تدريبات الأهلي

11/19/2023 11:32:29 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ المغربي رضا سليم لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي مع بداية عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية أمس، الأحد، بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب لبدء فترة التأهيل، عقب إجراء جراحة عظمة الترقوة.
وتعرض رضا سليم للإصابة في مباراة فريقه أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، قبل أن يخضع لعملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة، فيما يغيب 3 أشهر عن الملاعب، ويخضع لبرنامج تأهيلي عبارة عن تدريبات في الجيم وتقوية وجري حول الملعب وتدريبات بالكرة بدون التحامات، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، والتي ستتأثر بسبب ابتعاده عن المشاركة مع فريقه في المباريات.
وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.








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