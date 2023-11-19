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عبد اللطيف منيع بطل المصارعة يعسكر بالمركز الأولمبى قبل السفر إلى ألمانيا

11/19/2023 11:32:29 PM
(MENAFN- Youm7) دخل عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارع ، معسكراً مغلقاً فى المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، قبل السفر إلى ألمانيا لخوض معسكر تدريبى هناك.

ويتوجه عبد اللطيف منيع إلى ألمانيا 22 نوفمبر، لخوض معسكر خارجى ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، خاصة أن منيع من اللاعبين المرشحين بقوة لحصد ميدالية أولمبية.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منيع فى المركز الأولمبى لحين موعد السفر إلى ألمانيا المقرر له بعد غد الثلاثاء.

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة ، في التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الالعاب القتالية 2023 المقامة في السعودية ، خلال منافسات المصارعة الرومانية بعد الفوز على بطل العراق عدم تكافؤ بنتيجة 9/0.

كما احتل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب
المصارعة
المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولى لتصنيف شهر أكتوبر، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وكان عبد اللطيف بعيدا عن المراكز المتقدمة فى التصنيف لكنه بعد التتويج بالميدالية قفز إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية







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