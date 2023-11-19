عبد اللطيف منيع بطل المصارعة يعسكر بالمركز الأولمبى قبل السفر إلى ألمانيا

(MENAFN
- Youm7) دخل عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارع ، معسكراً مغلقاً فى المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، قبل السفر إلى ألمانيا لخوض معسكر تدريبى هناك.
ويتوجه عبد اللطيف منيع إلى ألمانيا 22 نوفمبر، لخوض معسكر خارجى ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، خاصة أن منيع من اللاعبين المرشحين بقوة لحصد ميدالية أولمبية.
ومن المقرر أن يستمر معسكر منيع فى المركز الأولمبى لحين موعد السفر إلى ألمانيا المقرر له بعد غد الثلاثاء.
ونجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة ، في التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الالعاب القتالية 2023 المقامة في السعودية ، خلال منافسات المصارعة الرومانية بعد الفوز على بطل العراق عدم تكافؤ بنتيجة 9/0.
كما احتل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب
المصارعة
المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولى لتصنيف شهر أكتوبر، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.
وكان عبد اللطيف بعيدا عن المراكز المتقدمة فى التصنيف لكنه بعد التتويج بالميدالية قفز إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى.
وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية
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