بعثة المنتخب تصل القاهرة اليوم بعد مواجهة سيراليون بتصفيات المونديال

MENAFN - Youm7) تعود بعثة المنتخب الوطني الأول، فى التاسعة صباح اليوم، الاثنين، إلى القاهرة قادمة مع ليبيريا عقب مواجهة سيراليوان مساء أمس فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وهي المباراة الثانية في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم، وبدأ منتخبنا الوطني مشواره بفوز كاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي بالقاهرة، ثم خاض مباراة سيراليون فى ليبيريا لعدم صلاحية الملاعب في سيراليون لاستضافة المباريات، وتضم مجموعة مصر في تصفيات المونديال كلاً من: من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

وضمت بعثة المنتخب الوطني في ليبيريا 22 لاعبا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وذلك بعد استبعاد حسين الشحات وطارق حامد وامام عاشور من السفر مع المنتخب لعدم الإلتزام بخوض التدريبات التي أداها البدلاء عقب مباراة جيبوتي بإستاد القاهرة.

وترأس بعثة منتخب مصر الأول في رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون ، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.