لجنة تخطيط الأهلى تدرس إقناع كولر بإعارة كريستو فى الميركاتو الشتوى

MENAFN - Youm7) تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إقناع مارسيل كولر المدير الفني بالموافقة على خروج التونسي محمد الضاوي كريستو للإعارة، لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل إكسابه الخبرات التى تنقصه والحصول على فرصة أكبر للمشاركة وإظهار قدراته، قبل العودة مجددا للقلعة الحمراء مثقلا بالخبرات التي اكتسبها خارج الجزيرة.وترى لجنة التخطيط أن خروج كريستو للإعارة سيكون مهماً فى إثقال مهارة اللاعب، وتكرار تجربة الجزائري أحمد قندوسي، المعار فى الموسم الحالي إلى سيراميكا وتألق بشكل لافت للنظر مع فريقه الحالي وأصبح هداف سيراميكا وضمن هدافي الدوري، كما أن قرار خروج كريستو سيعود بالنفع على الأهلي الذي يؤمن بقدرات اللاعب الفنية، ويرى أنه يملك إمكانيات فنية عالية، ولكنه ينقصه الخبرات واللعب الجماعي مع باقي زملائه.

ويستضيف

الأهلي

فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا، هو الحكم الرابع للمباراة.



