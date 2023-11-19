-->

Monday, 20 November 2023 10:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول أمريكي يحذر قوات الاحتلال الاسرائيلي من القيام بعمليات قتالية في جنوب قطاع غزة

11/19/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 11 (كونا) -- حذر نائب مستشار الامن القومي الامريكي جون فاينر اليوم الاحد قوات الاحتلال الاسرائيلي من القيام بعمليات قتالية في جنوب قطاع غزة حيث نزح مئات الالاف من المدنيين الفلسطينيين بسبب الحرب.
وقال فاينر في تصريحات اوردتها شبكة (سي بي اس) الامريكية ان على قوات الاحتلال التفكير في سلامة المدنيين الفلسطينيين النازحين داعيا اياهم الى "استخلاص الدروس من عملياتها العسكرية في شمالي قطاع غزة وتوفير حماية اكبر للمدنيين".
واضاف "نعتقد أن عملياتهم لا ينبغي أن تمضي قدما حتى يتم أخذ هؤلاء الأشخاص في الاعتبار في تخطيطهم العسكري لذلك سوف ننقل ذلك إليهم مباشرة وقد نقلناه إليهم مباشرة".
يذكر ان نحو ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة نزحوا الى جنوب غزة بسبب الهجوم الاسرائيلي الذي بدأ في السابع من اكتوبر الماضي وتسبب في تدمير مساحات واسعة في الجزء الشمالي وتحويلها إلى أنقاض.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد طالبت أمس السبت المدنيين المقيمين في بعض المناطق في جنوب غزة بالانتقال إلى أماكن أخرى في الوقت الذي تستعد فيه لشن هجوم من الشمال.
وحول الاوضاع بعد انتهاء الحرب اكد نائب مستشار الامن القومي الامريكي موقف واشنطن بضرورة ان تكون السلطة الفلسطينية "جزءا" من أي حل حكم مستقبلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقال فاينر "نعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل المؤسسي الرسمي الوحيد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ويجب أن تكون جزءا من أي طريق للمضي قدما عندما يتعلق الأمر بالحكم في كل من غزة والضفة الغربية" مرددا التصريحات التي اطلقها الرئيس الامريكي جون بايدن امس حول هذه القضية.
وكان الرئيس بايدن قد قال في مقال نشرته (واشنطن بوست) امس السبت ان السلطة الفلسطينية يجب ان تحكم في نهاية المطاف غزة والضفة الغربية مؤكدا ضرورة "اعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت حكم هيكل حكم واحد في ظل سلطة فلسطينية متجددة". (النهاية)

ا م م / م م ج




MENAFN19112023000071011013ID1107455650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث