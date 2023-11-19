مسؤول أمريكي يحذر قوات الاحتلال الاسرائيلي من القيام بعمليات قتالية في جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 11 (كونا) -- حذر نائب مستشار الامن القومي الامريكي جون فاينر اليوم الاحد قوات الاحتلال الاسرائيلي من القيام بعمليات قتالية في جنوب قطاع غزة حيث نزح مئات الالاف من المدنيين الفلسطينيين بسبب الحرب.
وقال فاينر في تصريحات اوردتها شبكة (سي بي اس) الامريكية ان على قوات الاحتلال التفكير في سلامة المدنيين الفلسطينيين النازحين داعيا اياهم الى "استخلاص الدروس من عملياتها العسكرية في شمالي قطاع غزة وتوفير حماية اكبر للمدنيين".
واضاف "نعتقد أن عملياتهم لا ينبغي أن تمضي قدما حتى يتم أخذ هؤلاء الأشخاص في الاعتبار في تخطيطهم العسكري لذلك سوف ننقل ذلك إليهم مباشرة وقد نقلناه إليهم مباشرة".
يذكر ان نحو ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة نزحوا الى جنوب غزة بسبب الهجوم الاسرائيلي الذي بدأ في السابع من اكتوبر الماضي وتسبب في تدمير مساحات واسعة في الجزء الشمالي وتحويلها إلى أنقاض.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد طالبت أمس السبت المدنيين المقيمين في بعض المناطق في جنوب غزة بالانتقال إلى أماكن أخرى في الوقت الذي تستعد فيه لشن هجوم من الشمال.
وحول الاوضاع بعد انتهاء الحرب اكد نائب مستشار الامن القومي الامريكي موقف واشنطن بضرورة ان تكون السلطة الفلسطينية "جزءا" من أي حل حكم مستقبلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقال فاينر "نعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل المؤسسي الرسمي الوحيد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ويجب أن تكون جزءا من أي طريق للمضي قدما عندما يتعلق الأمر بالحكم في كل من غزة والضفة الغربية" مرددا التصريحات التي اطلقها الرئيس الامريكي جون بايدن امس حول هذه القضية.
وكان الرئيس بايدن قد قال في مقال نشرته (واشنطن بوست) امس السبت ان السلطة الفلسطينية يجب ان تحكم في نهاية المطاف غزة والضفة الغربية مؤكدا ضرورة "اعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت حكم هيكل حكم واحد في ظل سلطة فلسطينية متجددة". (النهاية)
ا م م / م م ج
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