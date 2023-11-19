الرئيس المصري يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية الاوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اتصال هاتفي اليوم الاحد مجمل تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الاتصال تناول الجهود المصرية للدفع بالعمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية الى اهالي القطاع المحاصرين.
وتناول الاتصال الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة والعمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. (النهاية)
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