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الرئيس المصري يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية الاوضاع في غزة

11/19/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اتصال هاتفي اليوم الاحد مجمل تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الاتصال تناول الجهود المصرية للدفع بالعمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية الى اهالي القطاع المحاصرين.
وتناول الاتصال الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة والعمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. (النهاية)

ا س م / ف ا س



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