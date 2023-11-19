مالي: الجيش يعلن اكتشاف مقبرة جماعية بمدينة (كيدال) شمالي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 19 ـ 11 (كونا) -- أعلن الجيش المالي اليوم الأحد اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة كيدال شمالي البلاد خلال عملياته الأمنية هناك.
وقال الجيش المالي في بيان ان هذه المقبرة "تذكر" بالفظائع التي ارتكبها من وصفهم بالخارجين عن القانون دون إعطاء تفاصيل إضافية.
واضاف أنه " قرر فتح تحقيقات لتحديد هوية المسؤولين والمتواطئين معهم وتقديمهم أمام القضاء المختص" دون الكشف عن عدد القبور التي تم العثور أو تفاصيل أخرى تخص عملية الاكتشاف.
وأكد البيان أن " الجيش المالي عازم على مواصلة الجهود من أجل استعادة السلام والأمن في مختلف مناطق البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار جراء هجمات الجماعات المسلحة بما فيها منطقة (كيدال)".
وسيطر الجيش المالي مؤخرا على مدينة (كيدال) التي كانت لسنوات تحت سيطرة الجماعات الأزوادية وذلك بعد معارك عنيفة بين قواته وقوات هذه الجماعات إثر خروج القوات الأممية منها دون تسليمها لأي من الطرفين.
وقد سبق وأن أعلن الجيش المالي نهاية أكتوبر الماضي انسحاب قوات بعثة حفظ السلام الاممية في مالي (مينوسما) من مدينة (كيدال) شمالي البلاد دون إشعار مسبق كما لم تسلمها للسلطات مثلما كان متفقا عليه.
يذكر أن المجلس العسكري في مالي كان قد دعا منتصف يونيو الماضي بعثة (مينوسما) إلى الانسحاب من البلاد دون تأخير منتقدا فشلها في تعاملها مع التحديات الأمنية التي يعيشها البلد. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN19112023000071011013ID1107455648
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