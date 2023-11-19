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مالي: الجيش يعلن اكتشاف مقبرة جماعية بمدينة (كيدال) شمالي البلاد

11/19/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 19 ـ 11 (كونا) -- أعلن الجيش المالي اليوم الأحد اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة كيدال شمالي البلاد خلال عملياته الأمنية هناك.
وقال الجيش المالي في بيان ان هذه المقبرة "تذكر" بالفظائع التي ارتكبها من وصفهم بالخارجين عن القانون دون إعطاء تفاصيل إضافية.
واضاف أنه " قرر فتح تحقيقات لتحديد هوية المسؤولين والمتواطئين معهم وتقديمهم أمام القضاء المختص" دون الكشف عن عدد القبور التي تم العثور أو تفاصيل أخرى تخص عملية الاكتشاف.
وأكد البيان أن " الجيش المالي عازم على مواصلة الجهود من أجل استعادة السلام والأمن في مختلف مناطق البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار جراء هجمات الجماعات المسلحة بما فيها منطقة (كيدال)".
وسيطر الجيش المالي مؤخرا على مدينة (كيدال) التي كانت لسنوات تحت سيطرة الجماعات الأزوادية وذلك بعد معارك عنيفة بين قواته وقوات هذه الجماعات إثر خروج القوات الأممية منها دون تسليمها لأي من الطرفين.
وقد سبق وأن أعلن الجيش المالي نهاية أكتوبر الماضي انسحاب قوات بعثة حفظ السلام الاممية في مالي (مينوسما) من مدينة (كيدال) شمالي البلاد دون إشعار مسبق كما لم تسلمها للسلطات مثلما كان متفقا عليه.
يذكر أن المجلس العسكري في مالي كان قد دعا منتصف يونيو الماضي بعثة (مينوسما) إلى الانسحاب من البلاد دون تأخير منتقدا فشلها في تعاملها مع التحديات الأمنية التي يعيشها البلد. (النهاية)

م ر / م م ج




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