انطلاق فعاليات البطولة العربية المدرسية 2023 بمشاركة الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 11 (كونا) -- انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد فعاليات البطولة العربية المدرسية 2023 بمشاركة فرق من 10 دول عربية من بينها الكويت.
ورحب وزير التربية والتعليم الفني المصري الدكتور رضا حجازي في كلمته الافتتاحية بالطلبة أبناء الوطن العربي الكبير على أرض مصرفي مشاركتهم في البطولة العربية لكرة القدم (بنين - بنات) الذي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحاد العربية للتربية البدنية.
وقال حجازي "ليس هدفنا من هذا التجمع حصد الميداليات او اعتلاء منصات التتويج فقط وانما تعضيد التعارف والتاخي والترابط بين المشاركين جميعا تحقيقا واعلاء اللحمة العربية".
وأكد أهمية ممارسة الرياضة وخاصة الرياضة المدرسية التي تلعب دورا هاما ومؤثرا في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية بالإضافة الى دورها الفعال في تعديل سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع.
من جانبه قال رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة المدرسية ورئيس الوفد الكويتي في البطولات فيصل المقصيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان حفل الافتتاح كان مميزا ويثبت اهمية الرياضة المدرسية في تربية النشء واعدادهم من الناحية الفنية والجسدية.
وأضاف المقصيد ان الوفد الكويتي سيشارك بالالعاب الرياضية في لعبتي كرة القدم والسباحة كما سيشارك في المؤتمر العلمي الذي يتخلل فعاليات الدورة حيث سيقدم اوراق عمل تتناول الجوانب العلمية والنفسية للرياضة المدرسية.
واوضح ان مشاركة الكويت في هذه الدورة كانت معدة مسبقا بالتعاون مع المسؤولين في وزارة التربية مشيدا بالتنظيم المميز للدورة.
واشار المقصيد الى اعداد الاتحاد الكويتي للرياضة المدرسية استراتيجية وطنية تخدم الرياضة المدرسية الكويتية للسنوات الخمس المقبلة تمهيدا لتحقيق انطلاقة للرياضة الكويتية من النطاق المحلي الى المستوى الدولي والقاري .
وردا على سؤال حول اهداف استراتيجية الاتحاد الكويتي قال انها ترجمت على ارض الواقع "ونحن قطعنا نصف الطريق والمتبقي في المرحلة المقبلة هو تحقيق الانطلاقة على المستوى الخليجي والعربي والدولي".
وحول المشاركات الطلابية قال ان هذه المشاركات تثري الطلبة من الناحية النفسية والعلمية والرياضية وتساهم بتوطيد العلاقات الشبابية على مستوى الوطن العربي سواء في الالعاب الفردية او الجماعية.
واكد اهتمام دولة الكويت بتنمية الرياضة المدرسية على اعتبار ان الرياضة المدرسية إذا كانت سليمة من حيث الاساس فستكون بقية الالعاب في الاندية والاتحادات الرياضية وقوية.
من ناحيته أعرب نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للرياضة المدرسية وليد عايش في تصريح مماثل ل(كونا) عن الاعتزاز بمشاركة الكويت في هذه الدورة مؤكدا الحرص على انجاح مثل هذه التجمعات الرياضية المدرسية في تحقيق اهدافها التربوية والرياضية.
وقال ان هذه المشاركات توفر فرصة اكتشاف المواهب الرياضية من خلال الاحتكاكات التي تظهر لدى الطالب امكاناته من الناحية البدنية والابداعية خصوصا امام نظرائه من الدول المشاركة في الدورات الرياضية وكلما زادت معها المنافسة زادت الخبرة بين الطلبة.
واضاف ان ثمة مشاركات سابقة انجبت الكثير من المواهب والمحترفين الدوليين سواء على مستوى الالعاب الجماعية او الفردية.
واكد ان الدول العربية بدأت تتجه نحو الاهتمام بالرياضة المدرسية باعتبارها ميدانا خصبا لاكتشاف المواهب وصقل الخبرات مشددا على ان الكويت تبنت منذ سنتين استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الرياضي في خمس سنوات.
وقال "بعد ثلاث سنوات ستظهر نتائج هذه الاستراتيجية وسنرى كوكبة من المواهب والتي تخدم الكويت على المستوى الدولي".
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد الكويتي للرياضة المدرسية الدكتور احمد الحمدان في تصريح ل(كونا) ان المشاركة في مثل هذه الملتقيات يغرس لدى الطلبة القيم الاخلاقية والاجتماعية والرياضية موضحا ان الرياضة المدرسية هي الحاضنة لكل المواهب.
وقال الحمدان ان المشاركات على النطاق العربي والدولي تنمي لدى الطلبة الخبرات والتجارب مشيرا الى مواهب رياضية تم اكتشافها اساسا من الرياضة المدرسية التي تعتبر الحاضنة التي تخرج منها المواهب الرياضية واللاعبين.
واوضح ان مباراة منتخب الكويت المدرسي لكرة القدم اليوم امام منتخب مصر ستكون فرصة لتطوير اداء اللاعبين في الرياضة المدرسية مؤكدا حرص الكويت على دعم طاقات الشباب والشابات في كل الالعاب الرياضية المدرسية.
وستكون المباراة الافتتاحية للدورة بمواجهة تجمع المنتخب الكويتي ونظيره المصري في وقت لاحق من اليوم.
ويشارك في البطولة العربية المدرسية 2023 التي تستمر حتى 27 نوفمبر الجاري فرق من 10 دول عربية وهي الكويت مصر والسعودية والاردن والمغرب والجزائر وعمان والعراق ولبنان وفلسطين. (النهاية)
م م / ع ف ف
MENAFN19112023000071011013ID1107455647