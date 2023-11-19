رئيس الاتحاد القطري للرماية يفتتح بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس والشوزن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 19 -11 (كونا) -- افتتح رئيس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم الدكتور مشعل النصر مساء اليوم نهائيات بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس والشوزن التي يستضيفها الاتحاد القطري للعبة تحت رعاية اللجنة الأولمبية القطرية تحت شعار (الرياضة من أجل السلام) والتي تنطلق غدا الإثنين ولغاية السبت المقبل.
ورحب النصر وهو أيضا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة خلال كلمة له بالمشاركين والرماة هذا الحدث الرياضي الذي يجمع أبطال الرماية بأنواعها المختلفة مشيرا إلى أن استضافة هذه البطولة تعكس التزام الاتحاد برؤية قطر واستراتيجية اللجنة الأولمبية القطرية.
وأضاف انه من خلال استضافة هذه البطولة نطمح لتشجيع المواهب الرياضية في قطر لافتا الى ان احتضان المنافسات وأبطال اللعبة من باب الاتزام مع الاتحادين الآسيوي والدولي بتعزيز رياضة الرماية قاريا وعالميا.
من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوتشيانو روسي عن ترحيبه بشدة بإضافة هذه البطولة إلى رزنامة المسابقات بعد أربع سنوات من الغياب.
وقال إن "الليلة نحتفل مجددا بالروح الرياضية التي توجد في الأسرة الرياضية للرماية العالمية في هذا التوقيت الذي نصل فيه لذروة الموسم والذي نتطلع فيه قدما لدورة الألعاب الرياضية الأولمبية".
وتنطلق غدا الإثنين منافسات البطولة بمشاركة 192 راميا ورامية من 42 دولة يتنافسون في مختلف المسابقات بندقية ومسدس وشوزن (سكيت وتراب) لفئة فردي الرجال والسيدات وتستمر المنافسات حتى السبت المقبل. (النهاية)
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