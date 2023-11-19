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رئيس الاتحاد القطري للرماية يفتتح بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس والشوزن

11/19/2023 11:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 19 -11 (كونا) -- افتتح رئيس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم الدكتور مشعل النصر مساء اليوم نهائيات بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس والشوزن التي يستضيفها الاتحاد القطري للعبة تحت رعاية اللجنة الأولمبية القطرية تحت شعار (الرياضة من أجل السلام) والتي تنطلق غدا الإثنين ولغاية السبت المقبل.
ورحب النصر وهو أيضا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة خلال كلمة له بالمشاركين والرماة هذا الحدث الرياضي الذي يجمع أبطال الرماية بأنواعها المختلفة مشيرا إلى أن استضافة هذه البطولة تعكس التزام الاتحاد برؤية قطر واستراتيجية اللجنة الأولمبية القطرية.
وأضاف انه من خلال استضافة هذه البطولة نطمح لتشجيع المواهب الرياضية في قطر لافتا الى ان احتضان المنافسات وأبطال اللعبة من باب الاتزام مع الاتحادين الآسيوي والدولي بتعزيز رياضة الرماية قاريا وعالميا.
من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوتشيانو روسي عن ترحيبه بشدة بإضافة هذه البطولة إلى رزنامة المسابقات بعد أربع سنوات من الغياب.
وقال إن "الليلة نحتفل مجددا بالروح الرياضية التي توجد في الأسرة الرياضية للرماية العالمية في هذا التوقيت الذي نصل فيه لذروة الموسم والذي نتطلع فيه قدما لدورة الألعاب الرياضية الأولمبية".
وتنطلق غدا الإثنين منافسات البطولة بمشاركة 192 راميا ورامية من 42 دولة يتنافسون في مختلف المسابقات بندقية ومسدس وشوزن (سكيت وتراب) لفئة فردي الرجال والسيدات وتستمر المنافسات حتى السبت المقبل. (النهاية)

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