الإيطالي جان أنطونيو يتوج بسباق قطر للدراجات النارية فئة موتو جي بي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 19 - 11 (كونا) -- توج الدراج الإيطالي فابيو دي جان أنطونيو بلقب فئة (موتو جي بي) ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية الجولة ال19 وقبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية لموسم 2023 التي اختتمت مساء اليوم الأحد تحت الأضواء الكاشفة على حلبة لوسيل الدولية.
وقطع جان أنطونيو دراج فريق (جريسيني) السباق البالغ 22 لفة ولمسافة 36ر118 كيلو متر في زمن قدره 654ر43ر41 دقيقة متفوقا بفارق 734ر2 ثانية عن أقرب منافسيه مواطنه فرانشيسكو بانايا دراج فريق (دوكاتي) صاحب المركز الثاني بزمن قدره 388ر46ر41 دقيقة.
واحتل الإيطالي لوكا ماريني دراج فريق (دوكاتي) - الذي انطلق من المركز الأول - المركز الثالث بعدما حقق زمنا قدره 062ر48ر41 دقيقة فيما حل الإسباني مافريك فينياليس دراج فريق (أبريليا) في المركز الرابع بزمن قدره 142ر48ر41 دقيقة بينما أكمل الجنوب إفريقي براد بيندر دراج فريق (ريد بول كي تي أم) قائمة المراكز الخمسة الأولى بزمن قدره 900ر50ر41 دقيقة.
وحل الدراجون الإسباني أليكس ماركيز دراج فريق (جريسيني) والفرنسي فابيو كوارتارارو دراج فريق (ياماها) والإيطالي إينيا باستيانيني دراج فريق (دوكاتي) والأسترالي جاك ميلر دراج فريق (ريد بول كي تي أم) والإسباني خورخي مارتن دراج فريق (براماك) في المراكز من السادس وحتى العاشر تواليا.
وبات جان أنطونيو رابع دراج إيطالي يتوج بلقب جائزة قطر الكبرى بعد كل من فالنتينو روسي أعوام (2005و 2006و 2010و 2015) وأندريا دوفيسيوزو عامي (2018و 2019) وإينيا باستيانيني (عام 2022).
كما توج الدراج الإسباني جاومي ماسيا اليوم بطلا للعالم في فئة (الموتو 3) للدراجات النارية بفوزه بلقب جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية الجولة ال19 وقبل الأخيرة لبطولة العالم للموسم 2023 والتي تقام تحت الأضواء الكاشفة على حلبة لوسيل الدولية بالدوحة وسط مشاركة أبرز دراجي العالم.
وفاز ماسيا البالغ من العمر 23 عاما بلقب السباق الرئيسي لجائزة قطر الكبرى بعدما قطع السباق البالغ 16 لفة ولمسافة 06ر86 كيلو متر في زمن قدره 694ر50ر33 دقيقة متفوقا بفارق 068ر0 ثانية عن أقرب منافسيه الكولومبي ديفيد ألونسو صاحب المركز الثاني بزمن قدره 772ر50ر33 دقيقة.
واحتل الدراج التركي دينيز أونسو المركز الثالث بعدما حقق زمنا وقدره 867ر50ر33 دقيقة فيما حل الإيطالي ريكاردو روسي في المركز الرابع بزمن قدره 979ر50ر33 دقيقة بينما أكمل الدراج الإسباني فيسنتي بيريز قائمة المراكز الخمسة الأولى بزمن قدره 260ر52ر38 دقيقة.
وبات ماسيا الدراج الإسباني الثامن الذي يفوز بلقب فئة (موتو 3) منذ تقديم هذه الفئة في عام 2012 اذ حقق الدراج الإسباني لقب ثلاث جولات سابقة في بطولة العالم في كل من هولندا والهند واليابان وذلك قبل أن يحقق الفوز في جائزة قطر الكبرى.
ويعد هذا الفوز هو العاشر لماسيا خلال مسيرته في جولات بطولة العالم (للموتو 3) منذ مشاركته فيها ليحقق التعادل مع الدراج الإيطالي دينيس فوجيا في المركز الثالث في قائمة الدراجين الذين حققوا أكبر عدد من الانتصارات منذ عام 2012 خلف الإيطالي رومانو فيناتي صاحب الرقم القياسي برصيد 13 فوزا والإسباني خوان مير الثاني برصيد 11 فوزا.
وبانتهاء جائزة قطر الكبرى رفع ماسيا رصيده في صدارة الترتيب العام برصيد 271 نقطة متقدما على الياباني إيمانو ساساكي صاحب المركز الثاني برصيد 243 نقطة بينما جاء الكولومبي ديفيد ألونسو في المركز الثالث برصيد 225 نقطة فيما حل الإسباني دانيال هولجادو رابعا برصيد 212 نقطة وهو نفس رصيد التركي دينيز أونسو الذي أكمل قائمة المراكز الخمسة الأولى.
وكان الإسباني خورخي مارتن حقق أمس السبت لقب سباق (سبرينت) ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية الجولة ال19 وقبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية (الموتو جي بي) للموسم 2023 التي تقام تحت الأضواء الكاشفة بحلبة لوسيل الدولية وسط مشاركة أبرز دراجي العالم. وجاء فوز مارتن بسباق (سبرينت) الذي يقام للمرة الأولى ضمن سباقات جائزة قطر الكبرى إثر احتلاله المركز الأول بعدما قطع مسافة السباق المكون من 11 لفة ولمسافة 18ر59 كيلو مترا في زمن قدره 634ر52ر20 دقيقة.
وتفوق الدراج الإسباني الذي ينافس على اللقب العالمي بفارق 391ر0 ثانية عن أقرب منافسيه الإيطالي فابيو دي جان أنطونيو دراج فريق (جريسيني) صاحب المركز الثاني فيما احتل الدراجان الإيطالي لوكا ماريني دراج فريق (دوكاتي) والإسباني أليكس ماركيز دراج فريق (جريسيني) المركزين الثالث والرابع بفارق 875ر2 ثانية و370ر3 ثوان تواليا عن الصدارة. (النهاية) س س س / ه س ص
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