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الإيطالي جان أنطونيو يتوج بسباق قطر للدراجات النارية فئة موتو جي بي

11/19/2023 11:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 19 - 11 (كونا) -- توج الدراج الإيطالي فابيو دي جان أنطونيو بلقب فئة (موتو جي بي) ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية الجولة ال19 وقبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية لموسم 2023 التي اختتمت مساء اليوم الأحد تحت الأضواء الكاشفة على حلبة لوسيل الدولية.
وقطع جان أنطونيو دراج فريق (جريسيني) السباق البالغ 22 لفة ولمسافة 36ر118 كيلو متر في زمن قدره 654ر43ر41 دقيقة متفوقا بفارق 734ر2 ثانية عن أقرب منافسيه مواطنه فرانشيسكو بانايا دراج فريق (دوكاتي) صاحب المركز الثاني بزمن قدره 388ر46ر41 دقيقة.
واحتل الإيطالي لوكا ماريني دراج فريق (دوكاتي) - الذي انطلق من المركز الأول - المركز الثالث بعدما حقق زمنا قدره 062ر48ر41 دقيقة فيما حل الإسباني مافريك فينياليس دراج فريق (أبريليا) في المركز الرابع بزمن قدره 142ر48ر41 دقيقة بينما أكمل الجنوب إفريقي براد بيندر دراج فريق (ريد بول كي تي أم) قائمة المراكز الخمسة الأولى بزمن قدره 900ر50ر41 دقيقة.
وحل الدراجون الإسباني أليكس ماركيز دراج فريق (جريسيني) والفرنسي فابيو كوارتارارو دراج فريق (ياماها) والإيطالي إينيا باستيانيني دراج فريق (دوكاتي) والأسترالي جاك ميلر دراج فريق (ريد بول كي تي أم) والإسباني خورخي مارتن دراج فريق (براماك) في المراكز من السادس وحتى العاشر تواليا.
وبات جان أنطونيو رابع دراج إيطالي يتوج بلقب جائزة قطر الكبرى بعد كل من فالنتينو روسي أعوام (2005و 2006و 2010و 2015) وأندريا دوفيسيوزو عامي (2018و 2019) وإينيا باستيانيني (عام 2022).
كما توج الدراج الإسباني جاومي ماسيا اليوم بطلا للعالم في فئة (الموتو 3) للدراجات النارية بفوزه بلقب جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية الجولة ال19 وقبل الأخيرة لبطولة العالم للموسم 2023 والتي تقام تحت الأضواء الكاشفة على حلبة لوسيل الدولية بالدوحة وسط مشاركة أبرز دراجي العالم.
وفاز ماسيا البالغ من العمر 23 عاما بلقب السباق الرئيسي لجائزة قطر الكبرى بعدما قطع السباق البالغ 16 لفة ولمسافة 06ر86 كيلو متر في زمن قدره 694ر50ر33 دقيقة متفوقا بفارق 068ر0 ثانية عن أقرب منافسيه الكولومبي ديفيد ألونسو صاحب المركز الثاني بزمن قدره 772ر50ر33 دقيقة.
واحتل الدراج التركي دينيز أونسو المركز الثالث بعدما حقق زمنا وقدره 867ر50ر33 دقيقة فيما حل الإيطالي ريكاردو روسي في المركز الرابع بزمن قدره 979ر50ر33 دقيقة بينما أكمل الدراج الإسباني فيسنتي بيريز قائمة المراكز الخمسة الأولى بزمن قدره 260ر52ر38 دقيقة.
وبات ماسيا الدراج الإسباني الثامن الذي يفوز بلقب فئة (موتو 3) منذ تقديم هذه الفئة في عام 2012 اذ حقق الدراج الإسباني لقب ثلاث جولات سابقة في بطولة العالم في كل من هولندا والهند واليابان وذلك قبل أن يحقق الفوز في جائزة قطر الكبرى.
ويعد هذا الفوز هو العاشر لماسيا خلال مسيرته في جولات بطولة العالم (للموتو 3) منذ مشاركته فيها ليحقق التعادل مع الدراج الإيطالي دينيس فوجيا في المركز الثالث في قائمة الدراجين الذين حققوا أكبر عدد من الانتصارات منذ عام 2012 خلف الإيطالي رومانو فيناتي صاحب الرقم القياسي برصيد 13 فوزا والإسباني خوان مير الثاني برصيد 11 فوزا.
وبانتهاء جائزة قطر الكبرى رفع ماسيا رصيده في صدارة الترتيب العام برصيد 271 نقطة متقدما على الياباني إيمانو ساساكي صاحب المركز الثاني برصيد 243 نقطة بينما جاء الكولومبي ديفيد ألونسو في المركز الثالث برصيد 225 نقطة فيما حل الإسباني دانيال هولجادو رابعا برصيد 212 نقطة وهو نفس رصيد التركي دينيز أونسو الذي أكمل قائمة المراكز الخمسة الأولى.
وكان الإسباني خورخي مارتن حقق أمس السبت لقب سباق (سبرينت) ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية الجولة ال19 وقبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية (الموتو جي بي) للموسم 2023 التي تقام تحت الأضواء الكاشفة بحلبة لوسيل الدولية وسط مشاركة أبرز دراجي العالم. وجاء فوز مارتن بسباق (سبرينت) الذي يقام للمرة الأولى ضمن سباقات جائزة قطر الكبرى إثر احتلاله المركز الأول بعدما قطع مسافة السباق المكون من 11 لفة ولمسافة 18ر59 كيلو مترا في زمن قدره 634ر52ر20 دقيقة.
وتفوق الدراج الإسباني الذي ينافس على اللقب العالمي بفارق 391ر0 ثانية عن أقرب منافسيه الإيطالي فابيو دي جان أنطونيو دراج فريق (جريسيني) صاحب المركز الثاني فيما احتل الدراجان الإيطالي لوكا ماريني دراج فريق (دوكاتي) والإسباني أليكس ماركيز دراج فريق (جريسيني) المركزين الثالث والرابع بفارق 875ر2 ثانية و370ر3 ثوان تواليا عن الصدارة. (النهاية) س س س / ه س ص

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