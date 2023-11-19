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منتخب مصر لطلبة المدارس يفوز على نظيره الكويتي في مباراة لكرة القدم بانطلاق البطولة المدرسية العربية بالقاهرة

11/19/2023 11:32:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 11 (كونا) -- فاز منتخب مصر لطلبة المدارس على نظيره الكويتي بنتيجة 2-0 في مباراة كرة القدم التي أقيمت بينهما خلال افتتاح دورة الالعاب للرياضة المدرسية التي تقام بالقاهرة بمشاركة 10 دول عربية.
وسجل المنتخب المصري لطلبة المدارس الهدفين في مرمى المنتخب الكويتي في الشوط الثاني في مباراة حماسية شهدت أداء مميزا لكلا المنتخبين.
ووضعت القرعة التي أجرتها اللجنة المنظمة للدورة كلا المنتخبين في مجموعة واحدة تضم أيضا السعودية.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكويتي نظيره السعودي بعد غد الثلاثاء في مباراة ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم مصر أيضا.
وقسمت اللجنة المنظمة الفرق المشاركة في الدورة لمنافسات كرة القدم إلى ثلاث مجموعات تضم باقي الفرق وهي المغرب وعمان ولبنان والجزائر والعراق وفلسطين وليبيا.
وانطلقت اليوم الأحد فعاليات البطولة العربية المدرسية 2023 في نادي اتحاد الشرطة بالقاهرة والتي تستمر حتى 27 نوفمبر الجاري تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية الدكتور رضا حجازي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وتقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009 على ستاد الدفاع الجوي. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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