منتخب مصر لطلبة المدارس يفوز على نظيره الكويتي في مباراة لكرة القدم بانطلاق البطولة المدرسية العربية بالقاهرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 11 (كونا) -- فاز منتخب مصر لطلبة المدارس على نظيره الكويتي بنتيجة 2-0 في مباراة كرة القدم التي أقيمت بينهما خلال افتتاح دورة الالعاب للرياضة المدرسية التي تقام بالقاهرة بمشاركة 10 دول عربية.
وسجل المنتخب المصري لطلبة المدارس الهدفين في مرمى المنتخب الكويتي في الشوط الثاني في مباراة حماسية شهدت أداء مميزا لكلا المنتخبين.
ووضعت القرعة التي أجرتها اللجنة المنظمة للدورة كلا المنتخبين في مجموعة واحدة تضم أيضا السعودية.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكويتي نظيره السعودي بعد غد الثلاثاء في مباراة ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم مصر أيضا.
وقسمت اللجنة المنظمة الفرق المشاركة في الدورة لمنافسات كرة القدم إلى ثلاث مجموعات تضم باقي الفرق وهي المغرب وعمان ولبنان والجزائر والعراق وفلسطين وليبيا.
وانطلقت اليوم الأحد فعاليات البطولة العربية المدرسية 2023 في نادي اتحاد الشرطة بالقاهرة والتي تستمر حتى 27 نوفمبر الجاري تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية الدكتور رضا حجازي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وتقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009 على ستاد الدفاع الجوي. (النهاية)
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