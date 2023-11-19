موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة والتطورات في غزة.
الكويت - الجيش الكويتي يعلن عن وصول قيادة قوات درع الجزيرة إلى البلاد المشاركة في تمرين (تكامل /1) الذي ستنفذ فعالياته في الكويت بدءا من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 7 ديسمبر المقبل.
الكويت - وزارة الأشغال العامة تؤكد أن الفرق المعنية تتواجد على الطرق على مدار الساعة للتأكد من انسيابيتها وكفاءة عمل مضخات المياه خلال الحالة المطرية التي تشهدها البلاد.
أبو ظبي - المتسابق الكويتي راشد الدواس يحقق المركز الثاني في فئة (open GP1) ضمن منافسات بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية 2023 في الإمارات.
القاهرة - انطلاق فعاليات البطولة العربية المدرسية 2023 بمشاركة فرق من 10 دول عربية من بينها الكويت.
بيروت - تجدد القصف المكثف بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية عبر حدود جنوب لبنان.
الرياض - وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يعلن عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في الربع الخالي والمنطقة الشرقية. (النهاية) ه س ص
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