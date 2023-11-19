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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

11/19/2023 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة والتطورات في غزة.

الكويت - الجيش الكويتي يعلن عن وصول قيادة قوات درع الجزيرة إلى البلاد المشاركة في تمرين (تكامل /1) الذي ستنفذ فعالياته في الكويت بدءا من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 7 ديسمبر المقبل.

الكويت - وزارة الأشغال العامة تؤكد أن الفرق المعنية تتواجد على الطرق على مدار الساعة للتأكد من انسيابيتها وكفاءة عمل مضخات المياه خلال الحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

أبو ظبي - المتسابق الكويتي راشد الدواس يحقق المركز الثاني في فئة (open GP1) ضمن منافسات بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية 2023 في الإمارات.

القاهرة - انطلاق فعاليات البطولة العربية المدرسية 2023 بمشاركة فرق من 10 دول عربية من بينها الكويت.

بيروت - تجدد القصف المكثف بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية عبر حدود جنوب لبنان.

الرياض - وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يعلن عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في الربع الخالي والمنطقة الشرقية. (النهاية) ه س ص

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